"Kirjoitan pyytääkseni anteeksi" – Finnair pahoitteli asiakaspalvelunsa ongelmia, matkustajien yhteydenotot tuplaantuneet

Lentoyhtiö Finnair myöntää, että sen asiakaspalvelussa on ollut viime aikoina merkittäviä ongelmia. Yhtiö on lähestynyt monia kanta-asiakkaitaan kaupallisen johtajan Ole Orvérin kirjoittamalla sähköpostiviestillä, jossa yhtiö pahoittelee asiakaspalvelunsa ongelmia.

Finnair kertoo viestissään, että asiakaspalveluun tulevat yhteydenotot ovat tuplaantuneet viimeisen kahden kuukauden aikana pandemiatilanteen ja matkustusrajoitusten muuttuessa jatkuvasti. Syynä on varsinkin varausten muuttaminen.

Koronan omikronvariantti on myös lisännyt sairauslomien määrää asiakaspalvelijoiden joukossa.

Lentoja peruttu jo ennalta omikron-tilanteen vuoksi

Finnair kertoo, että se saa tässä kuussa noin 50 uutta asiakaspalvelijaa, joita se on rekrytoinut yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uudet asiakaspalvelijat ovat käyneet kahden kuukauden koulutuksen ennen aloittamistaan.

Yhtiö on myös lisännyt verkkopalveluiden kehityksessä työskentelevien ihmisten määrää.

Ensimmäisenä palvelua tarvitsevien asiakkaiden tilannetta on myös pyritty helpottamaan puhelin- ja chat-palveluiden pikakaistalla, joka on tarkoitettu asiakkaille, joiden lento on seuraavan kolmen vuorokauden sisällä.