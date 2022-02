Yhdysvaltain ydinsukellusveneet aloittivat jälleen käynnit Pohjois-Norjan Tromssassa – suomalainen asiantuntija: selvä vastaus Venäjälle

Yhdysvaltain ydinsukellusveneiden vierailuista Tromssan satamassa on tiedotettu näyttävästi jo pari kertaa puolen vuoden sisään.

Molemmat ovat Virginia-luokan suuria, ydinreaktorin voimalla liikkuvia sukellusveneitä. Alusten toiminta-aika merten syvyyksissä on käytännössä rajaton, mutta miehistöä pitää kuitenkin välillä vaihtaa ja ruokavarastoja täydentää.

Norjan puolustusvoimien tiedotteen mukaan liittolaisten alusten läsnäolo lähialueilla on tärkeää Norjan ja Naton turvallisuudelle.

Heier sanoo sähköpostivastauksessaan, että Norja, kuten Suomi, Ruotsi ja Ukraina eivät todennäköisesti saa lisää turvallisuutta, ellei Venäjä saa samaa, koska yhteisten rajojen turvallisuus on jakamaton.

Mikä tahansa kilpailu turvallisuudesta nollasummapelin mukaisesti suosii norjalaisasiantuntijan mukaan todennäköisesti suurvaltoja, joilla on eniten aseita, eikä Venäjän pieniä naapurivaltioita.

Asiantuntija: Norjan ja Yhdysvaltojen yhteistyö on tiivistä

Suomen ulkopoliitisen instituutin UPI:n varajohtaja Samu Paukkusen mukaan Norjan ja Yhdysvaltojen yhteistyö Euroopan arktisella alueella on hyvin tiivistä. Paukkusen mukaan yhteistyön tiivistymistä kuvastaa amerikkalaisten joukkojen sijoittaminen alueelle, asevoimien eri haarojen harjoitustoiminnan laajuus ja Yhdysvaltojen viimeaikaiset panostukset Norjan puolustuksen tukemiseen

– USS Washingtonin osalta kyse on suunnitellusta toiminnasta, jolla voidaan näyttää Yhdysvaltojen olevan sitoutunut liittolaistensa puolustamiseen, myös pohjoisessa – samalla kun venäläiset järjestävät omia harjoituksiaan.

– Tämä on itsessään vastaus Venäjän sotilaallisen aktiviteetin kasvuun pohjoisessa, jossa sen harjoitustoiminta on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana.

Myös Venäjä on näytellyt viime vuosina kasvavaa ydinsukellusvenelaivastoaan Jäämerellä. Viime vuonna Venäjä julkaisi kuvia kolmesta napajään läpi pintaan murtautuvasta ydinsukellusveneestä sille kuuluvan Frans Joosefin maan lähistöllä.

Satama varusteltiin sopivaksi ydinsukellusveneiden vierailuille

Arktisen alueen turvallisuusasioita tiivisti seuraavan norjalaisen verkkolehden Barents Observerin (siirryt toiseen palveluun) mukaan ydinsukellusveneiden vierailuista on tullut kylmän sodan aikojen tapaan viime vuosien uusi normaali Venäjän ja Naton jännityksen kasvettua.

NRK:n mukaan Tromssan kunta vastusti aluksi uudestaan alkavia ydinsukellusveneiden satamakäyntejä. Lopulta enemmistö kuntapäättäjistä hyväksyi asian, koska Norja on Naton jäsenmaa.

Pieni mielenosoitus vastusti vierailua

Ryhmä on huolissaan ydinreaktorein varustettujen sukellusveneiden säteilyturvallisuudesta onnettomuustapauksissa ja myös kiihtyvästä asevarustelusta.

NRK:n mukaan ympäristökärjestö Greenpeace on arvostellut ydinsukellusveneiden läsnäolon Jäämerellä olevan venäläistä rulettia kansalaisten ja luonnon kustannuksella.

Onko USS Washingtonilla ydinkärkiä?

Yhdysvaltain merivoimien verkkosivujen mukaan USS Washington on Virginia-luokan ydinkäyttöinen hyökkäyssukellusvene. Virginia-luokkaan kuuluu myös toukokuinen vieras USS New Mexico.

Yhdysvaltain ydinsukellusvene USS New Mexico matkalla Norjan Tromssaan toukokuussa 2021.

Hyökkäyssukellusveneet on suunniteltu etsimään ja tuhoamaan vihollisen aluksia, iskemään ohjuksilla maihin, tiedustelemaan ja miinoittamaan merialueita.

USS Washington on yli sata metriä pitkä ja kymmenen metriä korkea. Wikipedian mukaan sen toimintamatka on rajaton. Ydinreaktorimoottorin polttoaine riittää 33 vuodeksi ilman tankkausta.

Aluksella kerrotaan olevan on 132 hengen miehistö. Aseistuksena on jokasään Tomahawk -risteilyohjuksia ja MK 48 -torpedoita. Ohjuksen kantama on 1600 kilometriä.