Kansalaisten vahva tuki ja rauhan aika edellytyksenä Suomen Nato-hakemukselle – poliitikoilta varovaisia arvioita ajankohdasta

A-Talkissa vieraillut Vanhanen korostaa, että etukäteen ei kannata määrittää mittareita, jonka perusteella Nato-jäsenyttää haetaan. Sotilaallisen kriisin aikaan jäsenyyttä ei laitettaisi alulle, sillä hakeminen on hidas tie.

– Muistini mukaan ainakin viidessä Nato-maassa on jäsenyyshakemusta edeltänyt kansanäänestys. Sotilasliittoon liittyminen on vakava asia, vakavan pohdinnan työtä. On hienoa, että Suomessa käydään laajaa kansalaiskeskustelua – muullakin kulmalla kuin Natoon vai ei.