Tehdäänkö täällä uusia olympiasankareita? Lapset ja nuoret saavat oppia maailmanmestari Mikko Ronkaiselta Jyväskylässä

Parikymmentä Freestyleseuran junioria harjoittelee aktiivisesti ja säännöllisesti Laajavuoressa. Mukana on sekä tyttöjä että poikia.

– Tämä on tosi hauskaa, ja tässä on oma kiva fiilis.

Honkasen esikuva on olympialaisiin matkannut Jimi Salonen , joka edustaa Jyväskylän Freestyleseuraa. Evert Kanasen esikuva on oma isä, Ari Kananen ,joka oli freestylen aerials-hyppyjen mestari vuosituhannen vaihteessa.

– Hän aika lailla opettaa mitä pitää tehdä, koska hän on itsekin hypännyt.

Nuoria innostavat kumparelaskuun rinteessä viillettävät taitavat vanhemmat laskijat sekä olympiahopeaa ja kaksi maailmanmestaruutta voittanut Mikko Ronkainen . Paluumuutettuaan Oulusta Jyväskylään hän on vetänyt kolme vuotta junnujen valmennusta aktiivisesti.

Jyväskylän Urheiluakatemiaan on myös keskitetty kumparelaskun valmennus. Sieltä Pekingin olympialaisiin ponnistivat kumparetaiturit Jimi Salonen (JFS), Olli Penttala (Moebius, Helsinki) ja parikymppinen Severi Vierelä (Ruka Slalom). He kisaavat heti olympialaisten alussa karsinnoissa ja mahdollisessa finaalissa.

Freetyleseuran puheenjohtaja Timo Kaisla kertoo, että nuoren Vierelän läpimurto on hieno osoitus systemaattisesta polusta, jota JFS on rakentanut Jyväskylässä Urheiluakatemian kanssa.

– Severi on lähtöisin Kemijärveltä ja muutti tänne, kun tehtiin päätös keskittää kumpareakatemia Jyväskylään.

Kumparelasku voi monella tavalla hyvin Jyväskylässä

Kumparelaskijoita on eniten juuri Jyväskylässä. Urheiluakatemiaan houkuttelee myös Jyväskylän laaja koulutustarjonta: Gradia, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu ja yliopisto.

– Täällä on helppo yhdistää lajivalmentautuminen ja opiskelu tulevaisuutta varten, kehuu Kaisla.

Kumparelaskun suosio oli alamäessä muutaman vuoden, mutta nyt Laajavuoren kumparekoulussa temmeltää parikymmentä nuorta. Nousun taustalla on pitkäjänteinen työ monella tasolla.

–Se olisi taivaan lahja mille tahansa seuralle, kun sinulle tipahtaa kaveri, joka on olympiamitalisti ja moninkertainen maailmanmestari ja jolla on paljon pedagogisia kykyjä ja halua viedä lajia eteenpäin lasten kanssa, Kaisla myhäilee.

– On se aika kova! Olympialaisissa pärjännyt tosi hyvin, niin onhan se hyvä valmentaja, Mauno Honkanen arvioi.

– Mikko on hyvä kumpareissa ja kierteiden opettaja, Evert Kananen komppaa.

Junnut ala- ja yläkoululaisia

Kumparekoululaisten ikähäärukka on seitsemästä neljääntoista vuoteen.

Kysymykseen kumpi kaksosista on parempi, tulee molemmilta vastaus kuin yhdestä suusta.

Osa junioreista on Mikko Ronkaisen mukaan ehtinyt kisailla jo useamman kauden. Ensi talvena isoimmat juniorit pääsevät jo Eurooppa cupin kisoihin.

Tuleeko kumparemestarin pojasta isäänsä parempi?

Hänen tavoitteenaan on kehittää edelleen hyppyjä ja laskuja sekä hioa kokonaisuutta.

– Varsinkin viime vuosina on tullut kehitystä, nopeutta laskuun ja vaikeutta hyppyihin.

Nuorempi Ronkainen myöntää, että lajissa on vaikea päästä alkuun, mutta kun pääsee kärryille, niin se alkaa rullaamaan. Joustavuuden oppiminen on tärkeää.

Matias Ronkainen, 13, on kehittänyt laskunopeutta ja vaikeuttanut hyppyjä.

Laajavuoren hissejä ja rinnettä uusitaan

– Meillä on tosi hyvät olosuhteet treenata, löytyy helpompaa ja vaativampaa mäkeä, kaikille sopivaa.

Ainoa epäkohta kumparemäessä on auttamattoman vanhat ja hitaat hissit, jotka eivät aina lähde edes käyntiin. Laskijoiden iloksi tähän on tulossa pian korjaus. Jyväskylän kaupunki on myöntänyt puoli miljoonaa euroa rinteiden kehittämiseen.