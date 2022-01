Hiihtolomaviikoilla nähdään kaikkien aikojen mökkibileet, jos yökerhojen anniskeluaikaa ei jatketa, pelkää ravintoloiden edunvalvoja

Ravintolarajoitusten höllentäminen ei kerää kiitosta ravintola-alalta. Hallituksen koronaministeriryhmä päätti eilen illalla , että ruokaravintolat saavat kolme tuntia lisää aukioloaikaa eli kello 21 saakka. Matkailu- ja ravintolapalvelujen etujärjestö Maran mukaan päätös on mittaluokaltaan minimalistinen, eikä se mahdollista kannattavaa toimintaa.

– Tämä päätös oli iso pettymys. On hyvä, että rajoituksia lähdetään vapauttamaan, mutta tämä päätös jää aika marginaaliseksi, ravintolakonserni NoHo Partnersin varatoimitusjohtaja Jarno Suominen kommentoi radion Ykkösaamussa .

"Kaikkien aikojen mökkibileet" ovat vielä estettävissä

Ruokaravintoloiden rajoituksia siis lievennetään, mutta anniskeluravintoloiden aukiolorajoitukset ja muut määräykset pysyvät entisellään: anniskelu on lopetettava kello 17 ja ravintoloiden on suljettava ovensa kello 18.

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi pelkää, että tiukkojen rajoitusten jatkaminen tulee näkymään hiihtolomaviikoilla. Lappi uumoilee, että edessä on "kaikkien aikojen mökkibileet". Bileet voidaan hänen mukaansa estää purkamalla anniskelupainotteisten ravintoloiden rajoitukset viimeistään 15. helmikuuta.

– Viikoilla 8 ja 10 on todella paljon nuoria ihmisiä etenkin Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa. Jos he eivät pääse yökerhoihin ja pubeihin, niin he juhlivat mökeissään.