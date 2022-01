"Uimaranta tuhoutuu ja simpukat kuolevat" – Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta liikkuu virheellisiä väitteitä, tarkistimme faktat

Kosken pauhu on korvia huumaava. Tässä paikassa yli sata kilometriä pitkä Vantaanjoki kohtaa päätepisteensä, meren. Ja tähän kuningas Kustaa Vaasa perusti Helsingin kaupungin vuonna 1550.

Pauhun aiheuttava kosken länsihaaran pato on ollut Helsingissä pitkäkestoisen kiistan ydin. Padon purkamista, korjaamista ja kalojen nousuolosuhteita parantavia ehdotuksia on tipahdellut päättäjien pöytiin tasaisella tahdilla, 2000-luvullakin lähes jokaisen valtuustokauden aikana.

Kosken itähaaraa on muokattu vuosien varrella monta kertaa, mutta länsihaaran vuonna 1876 rakennettu pato on pysynyt koskemattomana.

Nyt kysymys padon purkamisesta on ajankohtainen Emma Karin (vihr.) tekemän valtuustoaloitteen myötä. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee padon purkamista esittävää aloitetta ensi tiistaina.

Historiallisen tehdasmiljöön ympäristöön liittyvät muutokset herättävät suuria tunteita. Monen päättäjän ja asiantuntijan mielestä asiasta on lähes mahdotonta käydä rakentavaa keskustelua, koska esimerkiksi somessa kommentointi on usein provosoivaa ja yliampuvaa.

Väitteitä kommentoi myös näyttelijä, vaelluskala-aktiivi Jasper Pääkkönen , joka on julkisuudessa puhunut voimakkaasti vaelluskalojen esteinä olevien patojen purkamisen puolesta.

Väite 1: Jos pato puretaan, joen vedenpinta laskee useita metrejä. Pikkukosken uimaranta menettää merkityksensä.

Jasper Pääkkönen : Pelko on turha. Esitetyissä ratkaisuissa on toistuvasti tuotu esiin pohjapadolla kontrolloitava veden pinnan korkeus. Luonnollista kosken niskaa jäljittelevän pohjapadon sijoituspaikka tulisi olemaan Pikkukosken alapuolella, jolloin Pikkukosken veden pinnan korkeus ei voi muuttua.

Taidemaalari Lauri Tervon teos Vapaa Vanhankaupunginkoski on taiteilijan näkemys patoalueesta padon purkamisen jälkeen. Taulu on Jasper Pääkkösen omistuksessa.

Väite 2: Kosken itähaaran kunnostaminen ja kalojen nousuolosuhteiden parantaminen riittää, länsihaaran historiallista patoa ei ole mitään syytä purkaa.

Jasper Pääkkönen : Itähaaraa on kunnostettu isolla rahalla jo pariin otteeseen. Sen lisäkunnostukset eivät ratkaise kalojen kulun ongelmaa: vahvimmat kalat eli taimen ja lohi pääsevät nousemaan itähaaran löydettyään, mutta heikommat eivät pääse nyt eivätkä kunnostuksen jälkeen.

Väite 3: Padon purkamisen myötä myrkylliset sedimentit lähtevät liikkeelle ja voivat vaikuttaa esimerkiksi Natura-alueen eläimiin ja luontoarvoihin.

Mikael A. Manninen : Sedimentin paksuutta koskessa ja siitä ylävirtaan on tutkittu ainakin kolmessa eri selvityksessä vuoden 2016 jälkeen. Ne viimeistään osoittivat, että padon taakse ei ole vuosikymmenten varrella kertynyt ylimääräistä sedimenttikuormaa, joka voisi purkamisen takia lähteä liikkeelle. Muu sedimentti Vantaanjoessa liikkuu tai on liikkumatta padosta riippumatta.

Väite 4: Joen vuollejokisimpukkakanta tuhoutuu ja saukon ja lepakoiden elinolot huononevat padon purkamisen myötä.

Tapani Veistola : Väite on väärinkäsitys. Vuollejokisimpukka päinvastoin hyötyisi padon purusta. Töiden ajaksi simpukat siirrettäisiin muualle ja palautettaisiin takaisin kun työ on tehty.

Saukollekin luonnonmukainen jokiuoma olisi parempi kuin nykyinen pato, josta se ei pääse pomppimaan yli. Lepakot eivät pesi padossa, ja niillekin olisi enemmän hyötyä luonnonmukaisesta uomasta, jossa on enemmän vesiperhosia ja muuta syötävää.

Väite 5: Alueen historiallinen teollisuusmiljöö tuhoutuu ja maisema muuttuu täysin, jos pato puretaan.

Henrik Kettunen : Vaikka padon keskiosa poistettaisiin, säilyy miljöö jopa aiempaa paremmin ja helpommin. Maailmalla erilaisia haitallisia ja tarpeettomia patoja on dokumentoitu ja sen jälkeen keskeisiltä osin purettu.

Mikael A. Manninen: Lienee kaikille selvää, että 1800-luvun lopulle ajoittuva vesilaitosmiljöö on arvokas ja kaikki alueella tehtävät muutokset on arvioitava tarkkaan. Erimielisyyttä on lähinnä siitä, onko padon avaaminen ja muuttuminen koskeksi muutos, joka aiheuttaisi koko ympäristön historiallisen arvon menettämisen tai vähentäisi sen merkittävyyttä ratkaisevasti.