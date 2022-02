Osa varhaiskasvatuksen opiskelijoista valmistuu nyt epävarmuuteen – lakimuutos vei heiltä pätevyyden jo ennen opintojen alkamista

Tehtävänkuva on epäselvä

Virkaehtosopimuksessa ei toistaiseksi ole hinnoittelukohtaa, mikä tarkoittaa palkan alarajaa. Osa kunnista on aloittanut työn nopeasti, sillä varhaiskasvatuksen pätevistä työntekijöistä on valtava pula.

Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on vaikeuksia saada kelpoisia henkilöitä, mutta muuten henkilöstön riittävyys on paremmalla tolalla kuin monessa muussa kunnassa.

Tekijöitä kaivataan, mutta tarjolla on pätkäsijaisuuksia

– Varhaiskasvatukseen erikoistuminen on ollut valtavan suosittua, noin puolet opiskelijoista on valinnut sen. Lakimuutoksen jälkeen on ollut huomattavaa pudotusta, mikä on helppo ymmärtää. Ei ole selkeää tehtävänkuvaa, tietoa palkasta tai vakansseja mitä hakea, Outi Kokko-Muhonen LAB-ammattikorkeakoulusta kertoo.