Riku Mehto, 28, peri yllättäen 1800-luvun hirsikartanon Rautalammilta – ullakolta löytyi salaperäinen salkku

Vuonna 1875 rakennettu Nipurin kartano on vanha nimismies Ivar Lindbohmin asuintalo. Mehtolle talo päätyi, kun hänen isänsä serkku halusi lahjoittaa kartanon nuorelle miehelle. Sukulainen näki, että Mehto olisi oikea ihminen talon kunnostajaksi.

Mehto on ollut aina kiinnostunut vanhoista taloista. Hän on kiertänyt läpi Rautalammin vanhoja paikkoja ja kertoi niistä myös isän serkulle, joka kuunteli Mehton kuvailuja taloista kiinnostuneena.

Mehtolla on vahva tunneside vanhaan kartanoon, joka sijaitsee hänen mummolansa läheisyydessä.

Tavoitteena on muuttaa pois Konnevedeltä asumaan kartanoon vuonna 2025, kun rakennus täyttää 150 vuotta. Tuolloin osan huoneista pitäisi olla asumiskunnossa.

Vanha salkku yllätti sisällöllään

Mehto on ollut salkusta ja sen sisällöstä yhteydessä myös Rautalammin museoon.

– Löytö on merkittävä ja mielenkiintoinen Rautalammin emäpitäjän historian kannalta, museonjohtaja Leni Koukkari sanoo.

Museon tavoitteena on tallentaa arkistoaineisto asianmukaisesti ja saada se julkiseen tutkimuskäyttöön.

Ullakolta löytynyt salkku on vielä ikäänsä nähden hyväkuntoinen.

Salkun sisällä on asiakirjoja 1800-luvun loppupuolelta. Ne on kirjoitettu ruotsiksi vanhalla kaunokirjoituksella.

– Osasta tekstejä on hankala saada selvää, mutta varmasti joku asiantuntija saa, Mehto kertoo.

Joukossa on muun muassa kirjoituskoneella kirjoitettu teksti vuodelta 1872. Sen on laatinut Kuopion kuvernööri, joka kehottaa Rautalammin nimismiestä hoitamaan rästiasiakirjat.

Kartanon korjaus alkaa kivijalasta

– Se on käsin saumattu ja osasta saumoista tihkuttaa sopivalla tuulella ja sateella vettä sisälle, Mehto kertoo.

Mehto katselee ylös tyttöystävän Kertu Kuldorgin kanssa. Kivijalkaa on tuettu betonilla muutama vuosikymmen sitten.

Mehto on tehnyt itse paljon, mutta edessä on valtava kunnostusurakka. Apuna ovat jo olleet kaverit, tyttöystävän isäpuoli ja Mehton isä, joka on ammatiltaan rakennusinsinööri.