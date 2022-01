Jenni Haukio jättää Turun Kirjamessut – uudetkin haasteet kirjallisuuden parissa

Hän on jättämässä lähiviikkoina työnsä Turun Kirjamessujen ohjelmajohtajana. Ensi vaiheessa uudet haasteet tarkoittavat Haukion mukaan erilaisia kirjallisia projekteja.

Haukio on toiminut Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkönä vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2017 hän oli opintovapaalla ja jatkoi valtiotieteen jatko-opintojaan.

Jenni Haukio on kirjoittanut kolme runokokoelmaa. Esikoisrunokokoelmastaan, Paitasi on pulahtanut ylleni, hän sai valtakunnallisen Runo-Kaarina -palkinnon. Hän on toimittanut suomalaisen runouden antologian Katso pohjoista taivasta.