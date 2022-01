Tapio Hakanen eli dj Orkidea järjesti 15-vuotiaana laittomia reivejä – nyt hän kerää kiitoksia UMK-artistien valinnoista

– On onnekasta, että samaan aikaan kun UMK on noussut suosituksi, niin Euroviisut ovat kokeneet renessanssia. Siinä on sama mitä mietimme kolme vuotta sitten UMK:n kohdalla. Ihmisillä on tarve kokoontua asioiden äärelle. Etenkin pandemian aikana, kun ollaan oltu omissa kodeissaan, niin tällainen juhla on ollut hirvittävän tärkeä. Euroviisuklubeihin eri maissa on tullut uusia jäseniä ja etenkin nuoria. Aivan uudet yleisöt ovat löytäneet Euroviisut.