Kainuussa 53 vuotta erottaa nuorimman ja vanhimman sotevaltuutetun – 20-vuotias Milla Veteläinen: "Oon tämän ikäinen ja sillä selvä"

Politiikassa kokenut Raili Myllylä (vas.) on kiinnostunut nuorten päättäjien, kuten Milla Veteläisen (kesk.) mielipiteistä.

Aluevaltuutetut valmistautuvat parhaillaan uuden luottamustehtävänsä alkamiseen. Kainuussa ensimmäiseen aluevaltuuston kokoukseen on vajaa kaksi viikkoa aikaa. Se, että eri-ikäiset päättäjät tekevät päätöksiä, on tärkeää Milla Veteläiselle ja Raili Myllylälle.

Keskustan Milla Veteläinen, 20, on Kainuun nuorin aluevaltuutettu Suomussalmelta. Vanhin on vasemmiston 73-vuotias Raili MyllyläKajaanista. Koko maassa Milla Veteläisen ikäisiä eli 25-vuotiaita meni aluevaltuustoihin 19. Heillä on ikäeroa 53 vuotta, mutta kumpikin löytää heti toistensa vahvuudet.

– Vanhemmilla tai kokeneemmilla päättäjillä voi olla sellaista tietotaitoa tai kokemusta siitä, mitä kannattaa tehdä ja mitä kannattaa välttää, sanoo Veteläinen.

Raili Myllylä listaa mitä nuorilta voisi omaksua: rohkeutta ja sitä, että maailma on edelleen avoin.

– Olen edelleen innokas oppimaan nuorilta. Aina ihmettelen, miten fiksuja meidän nuoret tänä päivänä on.

Onko valtuutetun iällä sitten merkitystä? Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Theodora Helimäki on tutkinut politiikan ikärakenteita. Hänen mukaansa lähtökohtaisesti puolueet pyrkivät hankkimaan itselleen kaikenikäisiä ehdokkaita, jotta puolue houkuttelisi eri-ikäisiä äänestäjiä.

Voi kuitenkin olla, että nuorta aikuista äänestämällä saa hyvin samanlaisen valtuutetun kuin puolueen muistakin ehdokkaista.

– Harvemmin nuorella ehdokkaalla on puolueesta poikkeavia näkemyksiä, vaan he sijoittuvat ideologisesti lähelle keskivertoa puolueessaan.

Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

Nuoren päättäjien kuulluksi tulemista ei ole juuri tutkittu

Milla Veteläinen on myös Kainuun nuorin kuntavaltuutettu, hänet valittiin kesällä Suomussalmen kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi.

Tiettävästi koko Suomen nuorin valtuuston puheenjohtaja kertoo omilla nettisivuillaan, että hänen ensimmäinen kosketuksensa politiikkaan tuli ala-asteella, kun hänet valittiin oppilaskuntaan.

– Tuntuu, että muut kiinnittävät ikääni ehkä enemmän huomiota kuin itse kiinnitän. Oon tämän ikäinen ja sillä selvä. Ei tähän 20 lisävuotta saa, vaikka toivoisinkin, sanoo Veteläinen.

Raili Myllylä on puolestaan ehtinyt ikänsä puolesta olla jo monessa mukana, luottamustoimia hänelle on ehtinyt kertyä useampiakin. Hän on parhaillaan Kainuun sotehallituksen varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu ja Kajaanin eläkeläisten toiminnanjohtaja.

– Olen siteerannut entistä työkaveriani, että aktiivinen ja osallistava eläkeläinen on yhteiskunnan etu. Minusta se on ihan just näin.

Kuuluuko Milla Veteläisen ääni Kainuun aluevaltuustossa? Siihen Theodora Helimäellä ei ole suoraa vastausta, sillä varsinaista tutkimusta nuorten valtuutettujen kuulluksi tulemisesta ei hänen tietääkseen ole paljoa tehty.

– Ikä itsessään voi näkyä muutamalla tavalla. Esimerkiksi nuoret ajavat aktiivisemmin nuorten asioita valtuustoissa, Helimäki summaa.

Toisaalta siinä missä nuori aikuinen ei ole niin sanotusti tapavaltuutettu, hän voi Helimäen mukaan tuoda uusia näkökulmia päätöksentekoon. Hän kuitenkin uskoo, että kaikenikäiset osaavat tehdä päätöksiä myös nuorten hyväksi.

– Suomen politiikkaan ja päätöksenteon perustana on konsensuspolitiikka, jossa pyritään tasavertaisuuteen ja yhteisen sävelen löytämiseen. Poliittinen kulttuuri ei meillä aseta nuoria huonompaan asemaan.

Kainuussa aluevaltuuston keski-ikä on 55 vuotta, koko maassa 51 vuotta.

Lue myös: