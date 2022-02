Portugalissa korkkibisnes laajenee pullonkorkeista joogamattoihin ja vaatteisiin – materiaali kiinnostaa myös suomalaisyrityksiä

– Viime vuosina korkin käyttö on mullistunut. Yhä useampi nuorikin suunnittelija on kiinnostunut materiaalista ja siitä, miten sitä voisi käyttää uudella tavalla.

Nunesin ja hänen isänsä perustaman yrityksen tuotteille on kysyntää ulkomailla, myös Pohjoismaissa. 3D Cork valmistaa muun muassa suomalaisille Fiskarsille ja Marimekolle kodintarvikkeiden osia.

– Materiaali on kestävä ja kierrätettävä, ja mitään ei mene hukkaan. Meidän tuotteemme valmistetaan siitä osasta, joka jää yli pullonkorkkien tuotannosta.

Korkkitammen sadonkorjuu vanha perinne

Portugali tuottaa (siirryt toiseen palveluun) puolet kaikesta maailman korkista. Korkki on maalle tärkeä, vuosittain lähes miljardin euron arvoinen bisnes.

Maailman korkkitammista noin kolmannes kasvaa Portugalissa, lähinnä maan eteläosissa. Lisäksi metsiä on muualla Välimeren ympäristössä kuten Espanjassa, Algeriassa ja Marokossa.

Viime vuosina korkista on kiinnostuttu yhä enemmän raaka-aineena paitsi kodin- ja urheilutarvikkeiden tuotannossa myös vaateteollisuudessa (siirryt toiseen palveluun) . Jotkut brändit käyttävät korkkikangasta kasviperäisenä vaihtoehtona nahalle. Tämän lisäksi myös auto (siirryt toiseen palveluun) - ja ilmailuteollisuudenalat ovat viime vuosina hyödyntäneet materiaalia.

– Portugalissa on pitkä perinne korkin sadonkorjuussa, ja yleensä tämä ammatti periytyy sukupolvelta toiselle, Nunes sanoo.

Kysyntä ylittää tarjonnan

Se on tarpeen, koska markkinakysyntä korkille on kasvava ja luonnonmateriaalilla on rajansa, kertoo Domingos Patacho portugalilaisesta ympäristöjärjestö Querquksesta.