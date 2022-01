Lomautettu Sandra, 25, kertoo, miten yrittää saada rahan riittämään ruokaan – palvelualoilla joka kolmas joutuu jättämään aterioita väliin

Keittiön vuoropäällikkönä työskentelevä 25-vuotias Ikävalko on ollut enemmän tai vähemmän lomautettuna viimeiset kaksi vuotta ravintolarajoitusten takia. Rahantulo on ollut hyvin ailahtelevaa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan huomattavalla osalla palvelualojen työntekijöistä on vaikeuksia saada rahat riittämään ruokaan.

Helsingin ja Tampereen yliopistojen tekemässä tutkimuksessa 65 prosenttia kyselyyn vastanneista Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsenistä koki jonkin asteista ruokaturvattomuutta. Käytännössä he olivat joutuneet yksipuolistamaan ruokavaliotaan tai jopa jättämään aterioita väliin.

Rahan kanssa piti olla tarkka jo ennen lomautuksia

– Olen kova keräämään marjoja ja sieniä, ja minulla on metsästystaustaa. Minulla on aina pakkasessa jotain syötävää ja perhe on auttanut, sanoo Ikävalko.