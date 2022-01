Merirosvot iskevät nyt laivojen ja satamien sähköisiin järjestelmiin – kyberpiraatit pystyvät sekoittamaan koko maailmankaupan

Lehdon mukaan automaation kasvattaminen on vähentänyt inhimillisten virheiden mahdollisutta ja parantanut näin laivojen turvallisuutta.

– Toinen puoli on tämä, että kaappaamalla voidaan aiheuttaa monenlaisia ongelmia, jos alus on esimerkiksi öljylastissa.

Huumekartelli iski Antwerpenin satamassa

– Sähköisen järjestelmän kautta katsotaan, mitä konteissa on ja mihin ne ovat menossa. Heillä oli mahdollisuus muuttaa kontin sisältö toiseksi ja ohjata konttia niin, että se päätyisi normaalista poikkeavaa reittiä huumerikollisten käyttöön.

Myös valtiot sekoittavat meriliikennettä

– Kyberturvallisuudessa mikään ei ole mahdotonta. Sellaisiinkin paikkoihin ja järjestelmiin on päästy, jotka eivät ole olleet kiinni verkossa. Usb-muistitikun avulla on ujutettu haittaohjelmia ja sitä kautta on saatu järjestelmiä valvontaan.