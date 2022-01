Suomalaisia diplomaatteja vakoiltu haittaohjelmalla – ulkoministeriö: Vakava tapaus, tulkitsemme laittomaksi tiedusteluksi

Ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan, että haittaohjelma oli pystytty ujuttamaan Apple- tai Android-puhelimeen huomaamatta. Vakoiluohjelma on voinut mahdollistaa ulkoministeriön mukaan hyvin laajasti puhelimessa olevan tiedon ja sen ominaisuuksien hyväksikäytön.

Haittaohjelmalla on mahdollista noukkia puhelimesta muun muassa viestejä, kuvia ja sähköposteja sekä äänittää puheluita ja aktivoida mikrofonit salakuuntelua varten.

Vakoilu on voinut jatkua pidemmän aikaa

Ulkoministeriö on selvittänyt tapausta eri viranomaisten kanssa syksyn ja talven 2021–2022 aikana. Yhteistyötä on tehty ainakin suojelupoliisin ja kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Vakoilu ei ole ministeriön mukaan tällä hetkellä aktiivista.

Ulkoministeriö on tapauksesta vaitonainen, eikä paljasta, ketä vakoilusta epäillään. Ministeriö ei kerro myöskään kuinka montaa on vakoiltu ja missä päin maailmaa he ovat työskennelleet joutuessaan vakoilun kohteeksi.