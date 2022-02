Koronan takia teholle joutunut hoitaja: "Kyllä on hyvä, että rokotus tuli pakolliseksi"

Häneltä riittää ymmärrystä sote-henkilöstön "rokotepakolle". Hänen mukaansa on hyvä, että koronarokotuksesta tuli pakollinen sote-henkilöstölle.

– Kyllä meidän täytyy suojella potilaita ja myös meitä itseämme. Myös vakavia tautimuotoja on ja kukaan ei tiedä, kuka voi sairastua vakavaan muotoon, hän sanoo.

Laki sote-henkilöstön rokotusvelvoitteesta tulee voimaan tänään. Riskiryhmien kanssa lähikontaktissa työskentelevillä lääkäreillä, hoitajilla ja muilla työntekijöillä pitää siis olla täysi rokotesuoja tai heidän on täytynyt sairastaa koronan aiheuttama tauti puolen vuoden sisällä.

Sote-henkilöstön "rokotepakko" on herättänyt vilkasta keskustelua sekä eduskunnassa että hoitohenkilöstön keskuudessa. Kyse on tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta, joka tuli voimaan helmikuun alussa. Sen tarkoituksena on suojella potilaiden terveyttä.