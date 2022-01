Vaikka omikron leviää varsin kiivasta tahtia, on koronatartuntojen määrä laskusuunnassa varuskunnissa eri puolilla Suomea.

Sen sijaan monissa varuskunnissa ei torstaina todettu yhtään uutta koronatartuntaa. Näin tilanne on Kaartin jääkärirykmentissä, Kainuun prikaatissa, Karjalan lennostossa, Maasotakoulussa, Merisotakoulussa, Rannikkolaivastossa, Satakunnan lennostossa sekä Puolustusvoimien palvelukeskuksessa.

Vuoden alusta alkaen on varuskunnissa todettu varusmiehillä kaikkiaan 4 307 koronatartuntaa. Kantahenkilökuntaan kuuluvilla tartuntoja on todettu yhteensä 523. Vuonna 2021 Puolustusvoimissa todettiin yhteensä 1 353 varusmiesten ja 368 henkilökunnan koronatartuntaa. Vuonna 2020 tartuntoja todettiin 98 varusmiehellä ja 82 henkilökuntaan kuuluvalla.

Koulutusta pyritään antamaan pienryhmissä

Koronatapaukset ovat laskusuunnassa myös Panssariprikaatissa. Hattulan Parolannummella ja Riihimäellä on vahvistettu yhteensä 90 koronatartuntaa. Panssariprikaatista kerrotaan, että varuskuntien lepo-osastoilla on 43 koronaan sairastunutta varusmiestä ja loput ovat kotihoidossa.

Koronalle altistuneita on Panssariprikaatissa 203, joista 83 on varuskunnassa ja loput kotona. Tammikuun alusta alkaen Panssariprikaatissa on varmistettu kaikkiaan 349 koronatartuntaa.