Joroinen on Suomen liikkuvin kunta – tarjoaa urheiluseuroille ilmaisvuoroja ja asukkaille maksuttomia liikuntaryhmiä

Joroisten kunnanjohtaja Jaakko Kuronen uskoo, että tittelin saamiselle on kolme keskeistä syytä. Yksi niistä on kunnan liikuntapaikkojen kehittäminen ekologisuus mielessä pitäen. Paikkoihin on muun muassa uusiokäytetty Lahden suurmäkien muoveja ja muualla ylijäänyttä hiekkatekonurmea.