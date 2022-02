Ajamme liian lyhyet valot päällä, sanoo HUSin valmiuskeskuksen johtaja – tulevaisuuden terveysuhkien ennakointi on Suomessa vielä alkutekijöissään

Ilmastonmuutoksen myötä kulkutautien riski on kasvanut merkittävästi. Kansainvälisen luontopaneelin raportti (siirryt toiseen palveluun) kertoi jo pari vuotta sitten, että vuosittain ilmenee viisi uutta tautimuotoa, jotka voivat aiheuttaa pandemian.

Koronapandemia opetti , että jatkossa Suomen on panostettava sosiaali- ja terveydenhuollon varautumiseen vahvemmin kuin ennen.

Keväällä 2020 maskeja ja muita suojavarusteita ei ollut varastoissa riittävästi. Esimerkiksi tehohoidon ammattilaisia oli liian vähän, koska terveydenhuollon työntekijämäärä on mitoitettu normaalioloihin.

– Ilmastonmuutos selvästi muuttaa eri tautien profiilia, samoin matkustus. Lisäksi meillä on enenevissä määrin ulkomaalaisia, jotka muuttavat Suomeen erilaisen tautihistoriataakan kanssa, josta meillä ei välttämättä ole osaamista tai kokemusta.

Seppälän mukaan pandemiasuunnitelmia on tehty Suomessa tähän saakka lähinnä erikoissairaanhoidon näkökulmasta. Nyt Essoten on tarkoitus varautua poikkeustilanteisiin myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon osalta.

Olisiko korona-aikana selvitty suuronnettomuudesta?

Sosiaali- ja terveysministeriön uuden pandemiasuunnitelman on määrä valmistua kesällä. Edellisen kerran suunnitelmaa päivitettiin 10 vuotta sitten.

– Olisi äärimmäisen tärkeää miettiä strategia siten, että jos meillä on ensi talvena yhtä aikaa korona- ja influenssa-aalto, niin meidän ei tarvitsisi olla rajoitusten tiellä, vaan terveydenhuollon kapasiteetti kestäisi sen.

– Toistaiseksi on pärjätty. Mutta epidemia-aika on vain vahvistanut käsitystä siitä, että kaiken johtamisen lähtökohtana on ajantasainen ja oikea tilannekuva resursseista ja käytössä olevasta kapasiteetista.