Uusi antibioottimolekyyli saattaa tehota vastustuskykyisiin bakteereihin – lääketehtailla silti niukasti kiinnostusta kehittää uusia antibiootteja

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit uhkaavat yhä enemmän ihmisten terveyttä, sillä uusia lääkkeitä niitä vastaan on vaikea löytää.

Helsingin yliopiston lääkekemian dosentti Paula Kiuru on ollut mukana laajassa kansainvälisessä ENABLE-projektissa (siirryt toiseen palveluun), missä kehitettiin lääkemolekyylejä juuri vastustuskykyislle bakteereille. Lääkeaineiden kehittäminen näitä gramnegatiivisia bakteereja vastaan on erityisen haastavaa, koska niiden soluseinän kaksinkertainen rakenne estää tehokkaasti monien yhdisteiden pääsyn bakteerisolun sisään. Grampositiivisilla baktereeilla soluseinä on yksinkertainen.