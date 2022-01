Suomen suurimman sairaanhoitopiirin HUSin hoitajista yli 95 prosenttia on tällä hetkellä saanut kaksi rokoteannosta, kolme annosta on saanut 69 prosenttia. Luvut ovat muuhun väestöön nähden korkeita. Koko totuutta ne eivät kuitenkaan kerro, koska niissä on mukana hyvin vähän lähihoitajia, joiden rokotusinto on alan pienin.