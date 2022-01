Isojen huumeorganisaatioiden paljastuminen voi heikentää huumekauppaa Lahdessa – vaikutus on kuitenkin vain väliaikainen

Keskusrikospoliisi kertoi perjantaina laajan, myös Lahteen ulottuvan huumerikostutkinnan valmistumisesta . Rikoskokonaisuus on Suomen mittakaavassa harvinaisen laaja niin huumausainemäärien kuin kansainvälisen toiminnan näkökulmasta.

Hämeen poliisi on auttanut tutkinnassa.

Operaatio Greenlightia on selvitelty monen viranomaisen yhteistyönä. Perjantaina KRP tiedotti Espanjasta johdetusta huumeiden levityksestä etenkin Kouvolan ja Lahden kautta koko Suomeen.

Lahden seudulla on tutkittu myös toista isoa rikoskokonaisuutta, jossa huumeita on tuotu maahan ja myyty eteenpäin.

– Näissä tutkintakokonaisuuksissa on saatu paljastettua isoja toimijoita usealta eri tasolta. KRP on tutkinut maahantuontia ja ylemmän tason levytystä. Paikallispoliisissa on tutkittu paikallistason levitystä ja levitystä muualle Suomeen, hän kertoo.