Kolme vuotta sitten raitistunut Katri Ylinen suunnittelee nyt alkoholittomia yökerhotapahtumia: "Saatoin ennen olla se tyyppi, joka painosti muita juomaan"

– Se nousuhumalainen tunne illan alussa, kun ihan mitä vaan voi tapahtua. Se on vaikea tunne tavoittaa selvin päin, myöntää Katri Ylinen .

Katri on raitistunut kolme vuotta sitten. Hänet tunnetaan muun muassa Darravapaana-podcastista .

– Sen verran olen aikanaan juonut, että joinain krapula-aamuna olen mennyt googlaamaan, että onko minulla alkoholiongelma. Sieltä olen sitten päätynyt ruksailemaan alkoholismitestiä. Tulokseksi saattoi tulla, että jonkinlainen ongelma on, Katri kertoo Yle Perjantai -ohjelmassa Sean Ricksille .

– Olin ennen kärkiryyppääjä. Kärkiryyppääjä on se tyyppi, joka sanoo, että tänään vedetään. Saatoin olla se tyyppi, joka painosti muita juomaan, Katri kertoo.

– Mutta sekin on ok. Se on elämää. Ihmiset muuttuu, Katri sanoo itselleen armollisesti.