Kanadalaiset rekkakuskit osoittavat mieltään rokotuspakkoa ja koronarajoituksia vastaan – viranomaiset epäilevät toimintaa ulkomailta rahoitetuksi

Kanadan koronarajoituksia vastustava rekkakolonna on matkalla kohti maan pääkaupunkia Ottawaa. Kaupunkiin odotetaan tänään illalla paikallista aikaa tuhansia mielenosoittajia, joiden tavoitteena on tukkia kaupungin liikenne.

Protestoijat vastustavat myös muita Kanadan koronarajoituksia, ja The Guardian -sanomalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) ryhmä on uhannut kaataa Kanadan hallituksen.

Rahoitus herättää kysymyksiä

Vancouverin kaupungista Kanadan länsirannikolta matkaan lähtenyt ryhmä saa runsaasti tukea sosiaalisessa mediassa. Sillä on jo lähes 300 000 tukijaa Facebookissa ja yli 40 000 tukijaa viestintäsovellus Telegramissa.

Ryhmä on saanut lisäksi tukea amerikkalaisilta oikeistopoliitikoilta kuten Donald Trump Jr:lta , mutta myös vaikutusvaltaisilta liikemiehiltä kuten Elon Muskilta .

Mielenosoittajat ovat keränneet rahaa GoFundMe-joukkorahoitussivuston kautta (siirryt toiseen palveluun) . Tällä hetkellä he ovat keränneet lähes 7 miljoonaa Kanadan dollaria eli lähes 5 miljoonaa euroa.

The Guardianin haastattelema tiedusteluasiantuntija Jessica Davis epäilee mielenosoittajien saavan rahoitusta ulkomailta.

– On todella hankalaa muodostaa käsitystä siitä miten moni kanadalainen kannattaa heitä. Rahoittajien joukossa on monia ulkomaalaisia, jotka vastustavat rokotuksia ja niihin liittyviä poliittisia tavoitteita, Davis sanoo.

– Ottawaan matkalla olevan marginaaliryhmä, jolla on kantoja joita ei voi hyväksyä, ei edusta kanadalaisten enemmistön mielipidettä, Trudeau sanoi. (siirryt toiseen palveluun)

Arvioiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) vain 15 prosenttia Kanadan rekkakuskeista on rokottamattomia.

Kanadassa on todettu lähes 3 miljoonaa koronavirustartuntaa ja yli 33 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Lähes 80 prosenttia kanadalaisista (siirryt toiseen palveluun) on saanut täyden rokotussarjan koronavirusta vastaan.

Huolena toimitusketjut

Yhdysvalloista rekoilla tuotu ruoka on tärkeää Kanadan huoltovarmuudelle. Yhdysvalloista tuotujen elintarvikkeiden kokonaisarvo on jopa 15 miljardia euroa vuosittain.

– Elintarvikejakelu on riippuvainen rekkakuljetuksista, koska Kanadan viljelykausi on niin lyhyt, professori Simon Somogyi Guelphin yliopistosta sanoo The Guardianille.