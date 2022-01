Herätys: Niinistöstä tullut Putinin tulkki | Palvelualoilla palkka ei tahdo riittää | Korona teki elämästä yksitoikkoista

Soittohistoria paljastaa, että Putin puhuu paljon itsevaltaisille johtajille – ja Suomen presidentille: Niinistöstä on tullut Putinin ajatusten tulkki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin tiiviimpää yhteyttä kuin useimmat länsijohtajat. Niinistön puheyhteys on entistä tärkeämpi, kun toinen Putinin keskustelukumppani Angela Merkel jätti liittokanslerin tehtävät. Niinistön näkemys kiinnostaa nyt kovasti, sillä Euroopan rauha on Putinin käsissä.

Alli Haapasalon Tytöt tytöt tytöt voitti yleisöpalkinnon Sundance-festivaalilla

Alli Haapasalon ohjaama elokuva Tytöt tytöt tytöt (Girl Picture) voitti yleisöpalkinnon Sundance-elokuvafestivaalin kansainvälisessä kilpasarjassa. Sundance on Yhdysvaltojen tärkein elokuvafestivaali. _Tytöt tytöt tytöt _on ensimmäinen suomalainen pitkä elokuva, joka on koskaan päässyt Sundance-festivaalin kilpasarjaan.