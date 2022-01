Herätys: Valtteri on myrskynnyt maltillisesti | Olympiaisännällä on pimeä puoli | Valtio ja VR sopuun tappiollisista junavuoroista

Valtteri-myrsky on riepotellut varsin kevyesti

Valtteri-myrsky ei ole aiheuttanut merkittäviä ongelmia tieliikenteen sujuvuudelle. Uudellamaalla yö sujui pelastustehtävien suhteen rauhallisesti joitakin ulosajoja lukuun ottamatta. Suurin lumikertymä on mitattu Ilmatieteen laitoksen mukaan Salossa Varsinais-Suomessa, jossa lunta on satanut 22 senttimetriä. Salossa on ollut myös eniten sähkökatkoja. Caruna luonnehti myrskyä kaiken kaikkiaan varsin kevyeksi.