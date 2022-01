EU ja Yhdysvallat aikovat löytää vaihtoehtoisia lähteitä maakaasulle, jos Venäjä sulkee hanat

Vaihtoehtoiset kaasutoimitukset hoidettaisiin nesteytetyn maakaasun säiliöaluskuljetuksina. Amerikkalaisten mukaan joitakin Aasiaan ja Lähi-itään tarkoitettuja kaasulasteja on jo myyty uudelleen ja ohjattu Euroopan markkinoille. Suurin osa näistä toimituksista tulee Yhdysvalloista.

Venäjä kielsi maahanpääsyn useilta EU-virkamiehiltä

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti perjantaina lisäävänsä useita EU:n virkamiehiä luetteloon ihmisistä, joilta on kielletty pääsy maahan. Toimenpide on reaktio EU:n ja Venäjän väliseen jännitteeseen, joka on pahentunut Ukrainan konfliktin takia.