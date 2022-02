Yhdysvalloissa musiikkikaupunki Nashville kasvaa kovaa vauhtia koronasta huolimatta – musiikkialan ammattilaisten yhteistyö lievittää pandemian vaikutuksia

Kaupunki on yksi tärkeimmistä musiikin keskuksista Yhdysvalloissa. Se tunnetaan kymmenien levymerkkien kotikaupunkina, jossa on satoja äänitysstudioita. Keikkailevat muusikot pysähtyvät aina Nashvillessa, ja musiikki vetää kaupunkiin vierailijoita ympäri maan.

Musiikki on Nashvillelle miljardibisnes, joka kärsi hurjan iskun koronapandemian alkutaipaleella. Nyt kaupunki on toipunut yllättävän hyvin, ja sen talous kasvaa kovinta vauhtia koko Yhdysvalloissa.

Country-musiikin kuuntelijat vastustavat rajoituksia

Keikkaklubi The Basementin omistajien Mike Grimesin ja Dave Brownin mukaan valtaosa artisteista ja keikkailijoista on ottanut koronasäännöt huojentuneina vastaan, yksittäisiä äänekkäitä poikkeuksia lukuunottamatta.

The Basementin katossa on suomalaisartisti The Mattoidin antama juliste. Brown ja Grimes muistelevat artisti Ville Kiviniemeä lämmöllä.

Omikron-aallon myötä The Basement on tammikuussa joutunut perumaan joitain keikkoja, ja yleisöä on ollut vähemmän. Muutoin keikat jatkuvat normaalisti, kuten kaupungin muillakin klubeilla.

Pohjoisesta etelään musiikin perässä

– Musiikkiala on erittäin tärkeä kaupungille, se on 15 miljardin dollarin bisnes vuodessa. Mutta vielä tärkeämpää on se, että se on luonut mielikuvan luovasta ja viriilistä kaupungista. Se vetää tänne uusia ihmisiä, hän sanoo.