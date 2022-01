Pitkäaikainen puolustusministeri Jussi Niinistö: Nato-jäsenyyden hakemista pitäisi alkaa valmistella ilman kansanäänestystä

Kansanäänestyksen aika meni jo

– Tasavallan presidentti, joka muuten on viisaasti hoitanut ulkopolitiikkaa, ei ole kyennyt laskemaan yksi plus yksi kun hän on puhunut EU:n puolustusratkaisusta. Mitään eurooppalaista Natoa ei ole. On vain yksi Nato ja se tulee olemaan selkeän enemmistön ratkaisu.