Metsäjätit tahkoavat kovaa tulosta sellulla ja kartongilla – jatkossa puun pitäisi taipua kankaaksi, pullomuoviksi ja akkumateriaaliksi

Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn venyttelee Kuura-kuitua ja nyppii irralleen neljäsenttisiä säikeitä. Sellusta tehty kuitu näyttää joulupukin parralta.

Metsä Spring on Metsä Groupin innovaatioyritys. Kuura-kuitu on yksi yhtiön tulevaisuuden toivoista. Yhteistyökumppanina on japanilainen Itochu, jonka avulla kuidusta tehtyjä testivaatteita on myynnissä Japanissa. Mallistoa esiteltiin asiakkaille Japanin muotimessuilla viime keväänä.

– Jos tässä löytyy edellytykset mennä eteenpäin, niin Metsä Groupin rooli todennäköisesti olisi tekstiilikuidun valmistus. Meidän asiakkaita olisivat ne, jotka tekevät lankaa tai kuitukankaita, von Weymarn sanoo.

Esimerkiksi takki maksaa muutaman sata euroa, mutta todelliset tuotantokustannukset ovat vielä paljon kovemmat ennen teollista tuotantoa.

Suomen kolme metsäjättiä UPM, Stora Enso ja Metsä Group hakevat innokkaasti uusia puuhun ja selluun nojaavia keksintöjä. Joidenkin tuotteiden kaupallistaminen alkaa siintää näköpiirissä.

Useimmat kehityshankkeet liittyvät muovin tai muun ympäristölle haitallisen aineen korvaamiseen puupohjaisella materiaalilla.

Metsä Groupin Kuura-kuidusta tehty mekko on myynnissä Japanissa. Kuva on Metsä Groupin mainoskuva. Kuva: Sofia Okkonen / Metsä Group

Siinä missä Metsä Group panostaa kuituun, UPM satsaa bioalkuisiin innovaatioihin kuten biopolttoaineisiin, biokemikaaleihin ja biokomposiitteihin. Stora Enso panostaa nyt etenkin puupohjaiseen akkumateriaaliin.

UPM ja Stora Enso raportoivat viime viikolla erinomaisista tuloksista. Osuuskuntamuotoinen Metsä Group kertoo tuloksensa 10. helmikuuta, mutta aiempien vuosineljännesten lukujen perusteella se tuskin jää porukasta. Kaikilla on kassassa rahaa tuotekehittelyyn.

Paperiyhtiöistä ei enää voi puhua, sillä kaikilla painopaperin osuus liikevaihdosta hupenee samalla kun muut toiminnot kasvavat. Paperin kysyntä alkoi hiipua maailmanlaajuisesti vuoden 2007 tienoilla ja digitalisaatio pudottaa paperin menekkiä jatkossakin.

Paperille tarvitaan moderneja korvaajia, vaikka toistaiseksi yhtiöt takovat hyvää tulosta sellun, kartongin ja puutuotteiden varassa.

Painopaperista saa merkittävästi kassavirtaa enää UPM, jonka liikevaihdosta kolmasosa tuli painopapereista. Muutos on ollut nopea, sillä ennen finanssikriisiä paperi toi 80 prosenttia liikevaihdosta. Paperiliiketoiminnan kannattavuus jää kuitenkin muista kasvavista aloista jälkeen.

Stora Enson liikevaihdosta 14 prosenttia tulee paperista. Paperin osuus väheni entisestään Veitsiluodon ja Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaiden sulkemisten jälkeen.

Metsä Group on ollut paperiton yhtiö siitä asti, kun viimeinen rulla tuli ulos Ruotsin Husumin tehtaalta muutama vuosi sitten.

Uudet tuotteet eivät kuitenkaan mullista yhtiöiden tarjontaa käden käänteessä.

– Kaikkien kolmen liikevaihdosta merkittävä osa tulee viiden ja kymmenenkin vuoden päästä edelleen perinteisistä sellu-, kartonki-, paperi- ja puutuotesektoreista, joilla nykyäänkin tehdään suurin osa liikevaihdosta, Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen sanoo.

Stora Enson näyttelytilassa on esillä ligniiniä, josta yhtiö kehittelee muun muassa akkumateriaalia. Kuva: Jani Saikko / Yle

Stora Enso kehittää puumateriaalia akkuihin

Kunnianhimoisin suunnitelma on Stora Ensolla, jonka on tarkoitus tehdä puupohjaisella akkumateriaalilla miljardin euron liikevaihto jo vuonna 2025.

– Suurin mahdollisuus nähdään ligniinin käyttämiseen akkuteknologiassa ja akkurakenteissa. Meillä on hyvässä vauhdissa lignold-projekti, joka liittyy ligniinin käyttämiseen grafiitin sijasta akkukennoissa, Stora Enson Suomen maajohtaja Seppo Parvi sanoo.

Stora Enso on jalostanut Kotkassa Sunilan tehtailla ligniiniä teollisesti vuodesta 2015. Ligniini on puuta koossa pitävä aine, jota puusta on noin kolmasosa. Aiemmin ligniini on poltettu bioenergiaksi.

Viime kesänä yhtiö perusti Sunilaan koelaitoksen, jossa ligniiniä jalostetaan pidemmälle. Ligniinistä on valmistettu biopohjaista kovahiiltä, jota voidaan käyttää paristojen ja akkujen valmistuksessa. Tärkeätä on saada hiilestä puhdasta.

Parvin mukaan yhtiö neuvottelee nyt mahdollisten kumppaneiden kanssa jatkosta.

– Yhteistyökumppanit ovat tärkeitä etenkin siinä, että saadaan kaupallistettua tuote nopeasti ja vastattua avainasiakkaiden tarpeisiin.

Akkuteknologian kehittämistarvetta lisää muun muassa sähköautojen kova kysyntä.

– Uusia akkutehtaita nousee nopeasti ympäri maailmaa myös Euroopassa ja enenevässä määrin tarvitaan materiaaleja myös akkujen valmistamiseen.

Stora Enson maajohtaja Seppo Parvi kestoo, että akkumateriaalien tekoon haetaan yhteistyökumppaneita. Kuva: Jani Saikko / Yle

UPM ryhtyy tekemään cokis-pullon materiaalia

UPM:n tulevaisuuden hankkeet ovat bio-alkuisia. Yhtiö kokosi biopolttoaineet, biokomposiitit, biokemikaalit ja biomedikaalit uudeksi liiketoiminta-alueeksi organisaatiossa.

– Tällä rakenteen muutoksella halutaan vauhdittaa sitä, että luodaan uusia kasvavia mielenkiintoisia biopohjaisia tuotteita, jotka perustuvat siihen, että korvataan öljyä, kaasua, hiiltä eli yleensä fossiilisia raaka-aineita ja tehdään lisäarvoa metsäpohjaiselle biomassalle, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen totesi tulospäivänä.

Hänen mukaansa erityisesti biopolttoaineet ja biokemia ovat nyt isoja liiketoimintoja.

– Jos haluaa nostaa esiin pienemmän lippulaivatuotteen niin biomedikaalit ovat erittäin mielenkiintoisia.

Kehittelyssä on tuotteita ainakin haavanhoitoon ja soluviljelyyn.

UPM ryhtyy valmistamaan Coca-Cola-muovipulloon biopohjaista materiaalia, joka korvaa öljypohjaisen materiaalin. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Suuria odoksia on asetettu Saksan Leunan biojalostamoon, jonka pitäisi käynnistyä vuonna 2024. UPM on investoinut hankkeeseen 550 miljoonaa euroa, joten tehdas ei ole kokeilu vaan vakava teollinen hanke.

Laitoksen on tarkoitus toimittaa puusta saatavaa biopohjaista materiaalia muun muassa Coca-cola-pulloihin. UPM sopi syksyllä yhteistyöstä Coca-Cola-yhtiön kanssa. Muovipullojen öljypohjainen materiaali on tarkoitus korvata puupohjaisella.

Leunassa syntyvä materiaali on kasvipohjaista monoetyleeniglykolia. Raaka-aineena käytetään harvennuksista ja sahojen sivuotteena saatavaa pyökkiä.

Tehtaalla valmistuvia puupohjaisia kemikaaleja voidaan hyödyntää esimerkiksi kumituotteissa ja tekstiileissä.

UPM:n suurinvestointi Uruguayn sellutehdas käynnistyy ensi vuoden alussa, jolloin sellun merkitys yhtiössä kasvaa entisestään. Sellu on kuitenkin tärkeä välituote esimerkiksi kartongin ja pakkausmateriaalien teossa.

Kuura-kuitua valmistetaan Metsä Groupin Äänekosken koetehtaalla. Kuva: Aleksi Koskinen / Metsä Group

Metsä Groupille voi tulla kuitutehdas

Metsä Group on investoinut Kuura-kuidun kehittelyyn 40 miljoona euroa. Vaikka summa on suuri, se on vielä monia innovaatiohankkeita pienempi. Yhtiön suurinvestoinnit ovat perinteisiä: sellua pääosin tekevä biotuotehdas Kemiin ja iso saha Raumalle.

Kuitua kehittelee Äänekoskelle vuosi sitten perustettu parinkymmenen työntekijän koetehdas. Meneillään on Niklas von Weymarnin mukaan demonstraatiovaihe.

– Metsä Groupin vastuulla on koetehtaan pyörittäminen ja kuurakuidun valmistus. Kuitu menee itochulaisille, jotka omien verkostojensa avulla yrittävät saada palautetta siitä, miten hyvä tämä kuitu on.

Maailmanlaajuisesti tekstiilikuituja myydään yli sata miljoonaa tonnia vuodessa.

– Näitä puupohjaisia tekstiilikuituja valmistetaan 6–7 miljoonaa tonnia vuodessa. Tämä on merkittävä markkina ja sopii Metsä Groupin kaltaiselle yritykselle.

Koetehtaalle on von Weymarnin mukaan annettu muutaman vuoden työrauha. Kokemusten perusteella lasketaan aikanaan, kannattaako Kuuran valmistukseen rakentaa iso tuotantolaitos.