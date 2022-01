Amisopiskelijat korjaavat yli 50-vuotiaan kerrostalon kellarista kattoon: "Ei voisi parempaa paikkaa oppimiseen pyytää"

Vuonna 1969 valmistuneen talon remontti on poikkeuksellinen, sillä se toteutetaan kokonaan opiskelijatyönä. Urakoitsijana on Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto. Oppilaitos etsi pidempään isompaa työkohdetta, jossa työ tehdään aidosti asiakkaalle. Sopivan kokoinen urakka löytyi vuokrataloyhtiö Kotkan Asunnoilta.

Harjoittelua oikeille asiakkaille

Tavallisesti eri työvaiheita, asennuksia ja kytkentöjä harjoitellaan ammattiopiston työsaleissa. Kun harjoitus on suoritettu, tehty työ puretaan pois. Kerrostalo tarjoaa mahdollisuuden myös aivan ensimmäisiin harjoitteluihin, sillä työn voi tehdä uudelleen, jos se ei onnistu ensimmäisellä kerralla. Ainoastaan laatoitus on työvaiheena sellainen, jota on harjoiteltava ensin muulla.

Tähän mennessä työ remonttikohteessa on sujunut hyvin ja purkuhommilta on vältytty.

Työhön osallistuu kymmeniä opiskelijoita viideltä eri alalta. Putki- ja sähköasentajien lisäksi tehtäviä on talonrakennusalan opiskelijoille sekä pintakäsittelijöille. Siivouksesta huolehtivat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opiskelijat. Opiskelijoita on mukana opintojen eri vaiheissa ensimmäisen vuoden opiskelijoista aina viittä vaille valmistuviin.

– Meillä on aikaisempaa kokemusta pienemmistä projekteista. Opettajilla ja ohjaajilla on paljon osaamista, joten luotamme Ekamin suoriutuvan tästäkin, sanoo Kotkan Asuntojen toimitusjohtaja Juha Tiitta .

Työ etenee kiireettömästi väljällä aikatalululla

Laitinen arvostaa myös sitä, että pääsee näkemään muiden alojen työskentelyä ja seuraamaan koko projektia. Hän kokee, että opiskelu on turvallista ja kiireetöntä. Opettajilta on aina mahdollista kysyä neuvoja.

– Välillä on vähän vaikeaa, mutta opettajat näyttävät mitä tarvitsee tehdä ja minä teen saman perässä. Vanhemmilta opiskelijoilta on saanut myös apua, Anastasija Budina iloitsee.

Aikataulu on väljä. Urakkaan on varattu kaksi vuotta, mikä on yli kaksinkertainen aika verrattuna rakennusliikkeen toteuttamaan urakointiin. Tähän mennessä työ on edennyt suunnitellusti.