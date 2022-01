Jääveistospolku lumoaa satumaisella tunnelmallaan: Kirsi Kunnaksen runoista tutut hahmot houkuttelevat väkeä jonoksi asti

Ikurin jääveistospolun avautuminen on joka vuosi odotettu tapahtuma Tampereella. Viime vuosi tosin jäi väliin huonojen sääolosuhteiden vuoksi.

– Täällä on jäniksiä, prinssi Sebuseksen linna, tunteellista siiliä, papukaijaa, possua – kaikkea mitä sieltä runokirjoista löytyy.

Ihmiset jonottavat katsomaan

Jääveistospolku on paikallisen urheiluseuran, Ikurin Vireen, voimainponnistus. Jääveistoksia on lähes 20, ja niitä on veistänyt seitsemän tekijää.