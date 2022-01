Voimakas lumimyrsky koettelee Yhdysvaltain itärannikkoa

Voimakkaan lumipyryn lisäksi Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu varoittaa erittäin kylmistä ja voimakkaista tuulista. Tuhansia lentoja on peruttu, ja ihmisiä on kehotettu pysyttelemään sisätiloissa.

Yhdysvaltain itärannikkoa riepottelee voimakas lumimyrsky, jonka vuoksi alueelle on annettu säävaroituksia ja tuhansia lentoja on peruttu lauantailta.

Myrskyn on arvioitu muodostuvan historialliseksi. Sitä on verrattu etukäteen vuoden 1987 myrskyyn, joka riepotteli esimerkiksi Bostonin aluetta Massachusettsin osavaltiossa.

Mies puhdisti jalkakäytävää lumesta Bostonissa lauantaina. Kuva: Cj Gunther

Kaupunki hautautui silloin miltei 70 senttimetrin lumipeitteen alle, sanomalehti The New York Times kertoo (siirryt toiseen palveluun). Bostonin lisäksi myrskyn tiellä sijaitsee New York, johon oli lauantaiaamuun mennessä satanut noin 10 senttimetrin verran lunta.

New Yorkin pormestari Eric Adams tviittasi perjantaina, että lunta on ennustettu tulevan 30 senttimetriä, mutta "äiti maalla on tapana tehdä, mitä hän tahtoo". Kaupungissa on tähän mennessä raportoitu vain parisataa sähkökatkoa, NYT kertoo.

Säävaroituksia eteläiseen Floridaan asti

Uutiskanava CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)lauantaiaamuna myrskyvaroitukset ulottuivat Keski-Atlantin osavaltioista maan koillisosaan Uuden-Englannin alueelle. Alueella asuu miltei 55 miljoonaa ihmistä.

Kansallinen sääpalvelu NWS on antanut lumipyryvaroituksen lisäksi varoituksen erittäin kylmistä ja tuulisista sääoloista. Kovan tuulen on ennustettu aiheuttavan alueellisia sähkökatkoja, ja olosuhteet liikenteessä saattavat NWS:n mukaan olla ajoittain "likimain mahdottomat".

Myrsky on iskenyt voimalla Yhdysvaltain itärannikolle. Nainen käveli Bostonissa lauantaiaamuna. Kuva: Cj Gunther / EPA

Vaikka myrsky on iskenyt pahiten itärannikon kaupunkeihin, säävaroituksia on annettu myös eteläiseen Floridaan asti.

NWS varoitti Floridassa puusta putoavista leguaaneista, joita kylmenneet lämpötilat väliaikaisesti halvaannuttivat. Liskot voivat enimmillään painaa jopa miltei kymmenen kiloa.

Itärannikon osavaltioihin on julistettu erilaisia poikkeustiloja ja ihmisiä on neuvottu välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista. New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul opasti autoilijoita täyttämään tankit ja pitämään mukanaan muun muassa vettä ja vilttejä.