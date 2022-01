Britannia aikoo tarjota Natolle mittavaa määrää lisäjoukkoja ja sotakalustoa

Aikeiden taustalla ovat Venäjän toimet Ukrainan vastaisella rajalla. Suurvalta on koonnut rajan läheisyyteen arviolta ainakin yli 100 000 sotilasta, ja länsimaat varoittelevat maan suunnittelevan hyökkäystä. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

Tarjous on määrä esittää Naton sotilasjohtajille ensi viikolla. Pääministerin kanslian mukaan esitys voisi kaksinkertaistaa nykyisellään itäisessä Euroopassa olevien brittijoukkojen määrän. Alueella on nyt noin 1 150 brittisotilasta.

Lisäksi Viroon on määrä lähettää puolustuskäyttöön tarkoitettuja aseita.

Johnson: Ukrainan voitava valita oma tulevaisuutensa

Britannian ulkoministeriön odotetaan maanantaina ilmoittavan parlamentissa Venäjän vastaisten pakotteiden kiristämisestä. Pakotteiden on määrä kohdistua Venäjän strategisiin ja taloudellisiin intresseihin.

Sota-alus valmiudessa lisäkärjistymisen varalta

Britannialla on jo yli 900 sotilashenkilöstön jäsentä Virossa. Lisäksi yli sata on tällä hetkellä Ukrainassa vuonna 2015 alkaneen harjoitustehtävän vuoksi. Puolaan on puolestaan lähetetty kevyt noin 150 hengen joukko.