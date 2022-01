Suomalaiset luottavat tietoturva-asioissa enemmän urheiluseuroihin kuin ulkomaisiin verkkokauppoihin

– Tästä näkyy, että huijaukset koskettavat aika lailla kaikkia ihmisryhmiä. Päällimmäisenä näkyy, että koulutustarpeita on eri ikäluokissa. Tämä tilanne on myös tiedostettu valtionhallinnossa, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen johtava asiantuntija Jussi Eronen .

Huijatuksi tulemista ei tarvitse hävetä

– Se on hyvä kysymys. Huijareita on eritasoisia, ja siellä on ihmisiä, jotka ihan päivätöikseen miettivät, miten ihmisiä saa huijattua. Ei todellakaan ole mikään häpeän aihe, jos tulee huijatuksi, Eronen sanoo.

Erosen mukaan suuri osa huijausyrityksistä on sellaisia, jotka on helppo erottaa.

– Moni varmasti kokee itsevarmuutta, kun ei ole tullut huijatuksi. Voi myös olla, että ihmisiä on huijattu, mutta he eivät vielä tänä päivänäkään tiedä sitä, sanoo Elisan tietoturvajohtaja Teemu Mäkelä .

– Ei se sinänsä yllätä, mutta sillä on negatiivinen vaikutus yleiseen luottamukseen. Se on huono suunta.

Nuorisoa eivät huolet paina

– Meilläkin on havaittu, että eri ikäryhmien tavoittamiseksi pitää käyttää erilaisia keinoja. Meillä on tehty Turvallisesti netissä -oppaat lapsille ja vanhemmille, mutta nuoret ovat yksi niistä ikäryhmistä, joihin pitäisi panostaa enemmän, Eronen pohtii.

Ulkomaiset verkkokaupat eivät nauti luottamusta

– Yksi syy tähän varmaan on se, että tämä on niin laajasti käsitelty aihe. Julkisuudessa on käsitelty paljon tilanteita, joissa ulkomaisissa verkkokaupoissa on ollut jonkinasteinen huijaus menossa: on myyty olemattomia tuotteita tai on ollut kyberturvallisuuteen liittyviä tapauksia. Ihmiset tosin myös tilaavat ulkomailta paljon ilman ongelmia, Eronen sanoo.