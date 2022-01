Pohjois-Korea kiihdyttää uhmakkaasti aseohjelmaa – ohjuskokeita on tehty tammikuussa lähes pari kertaa viikossa

Pohjois-Korea on tehnyt jälleen ohjuskokeen. Jagangin maakunnan alueelta ammuttiin joko keskipitkän matkan ohjus tai mannertenvälinen ohjus, jonka lentorata oli tavanomaista lyhyempi, kertovat uutistoimistojen haastattelemat asiantuntijat.

Pohjois-Korea ei ole tehnyt kokeita mannertenvälisillä ohjuksilla vuoden 2017 jälkeen. On mahdollista, että maan omaehtoinen koesulku päättyi nyt.

Yhdysvallat ja naapurit tuomitsevat

YK on kieltänyt ballistiset ohjukset ja ydinkärjen sisältävien ohjusten kehittämisen. Pohjois-Koreea vastaan on asetettu pakotteita, mutta maa näyttää uhmaavan kansainvälisiä sanktioita. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on vakuuttanut vahvistavansa maansa puolustusta.