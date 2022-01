Talvimyrsky hiljensi New Yorkin – katso kuinka tuuli ujeltaa autioissa parkkihalleissa

Lunta on tullut laajalla alueella Virginiasta Maineen, Philadelphiaan ja New Yorkiin.

Massachusettsissa Sharonin kaupungissa lunta satoi peräti 76 senttiä. Myös sähkökatkoista valtaosa on samassa osavaltiossa.

Lumiennätykset saattavat rikkoutua monilla paikkakunnilla. Esimerkiksi Bostonissa lunta on ollut enimmillään 70 senttiä. Lukema on vuodelta 2003. Tänä vuonna ennätysluku saattaa muuttua, sillä eilen lunta satoi 60 senttiä. Kyseessä on suurin vuorokausilukema.