Joni Heiskasen ei tarvinnut taistella talotontista, toisin on isoissa kaupungeissa – omakotirakentaminen on ollut hurjassa kasvussa

Omakotirakentamisen suosio on ollut selvässä kasvussa. Tämä näkyy valmistaloteollisuutta edustavan Pientaloteollisuus PTT ry:n juuri ilmestyneessä jäsenkyselyssä.

– Koronaepidemia on saanut ihmiset toteuttamaan omakotiasumisen unelmia. Lisäksi kotona tehtävä etätyö on tuonut lisätilan tarvetta. Myös oman kodin ja pihan merkitys on kasvanut, kertoo Rautiainen.