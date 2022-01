Lunta, lunta, lunta – pulkkamäet ja hiihtoladut täyttyivät ihmisistä, autoja ja pihateitä putsattiin esiin ennen seuraavaa pyryä

Valtteri-myräkän jäljeltä pääkaupunkiseudulla on runsaasti uutta lunta. Lunta on tupruttanut puolen vuorokauden aikana parikymmentä senttiä, paikoin enemmänkin.

– Tämä ihan kivaa on, mutta liika on liika, sanoo helsinkiläinen Aila Lampi .

– Tämä on mukava alue. Jos joku on väsynyt, naapuri auttaa.

Tapaninvainion naapureilla on pieni ongelma: pihatien lunta ei voi kolata kadulle, koska aura-autot kasaavat sen tukkimaan kävelytien. Asukkaiden on pakko jemmata lumi omille tonteilleen.

Paloheinässä hiihdettiin ja lasketiin pulkalla mäkeä

– Meillä on pieni piha, niin lumityöt on jo tehty. Jos on iso omakotitalon piha, niin on varmasti duunia. Terveisiä vaan Keravalle, Janhunen sanoo.