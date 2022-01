Huumeisiin kuolee Suomessa keskimäärin 10 vuotta nuorempana kuin Euroopassa – näin THL yrittää katkaista huumekuolemien kasvavan trendin

Suomessa huumeisiin kuolevan keski-ikä on noin 34 vuotta. Muualla Euroopassa samasta syystä kuolee keskimäärin 10 vuotta vanhempia päihderiippuvaisia.

Tämä on iso huolenaihe, eikä sen hoitamiseen ole mitään yhtä konstia.

Diakonissalaitoksen Tukialus-hankkeen projektipäällikkö Robert Koski tekee työtään kadulla kaikkein huono-osaisimpien kanssa. Hän on huomannut vaikeasti päihderiippuvaisten määrän kasvun.

– Päihdekulttuuri kadulla on muuttunut viimeisen neljän vuoden aikana paljonkin. Korona on vielä heikentänyt avun ja palveluiden saatavuutta, Koski kertoo.

Yleinen ongelma on, että päihderiippuvainen ei pääse hoitoon riittävän nopeasti silloin, kun motivaatio siihen riittäisi. THL:n erityisasiantuntija Sanna Kailannon mukaan tämä johtuu muun muassa resurssipulasta.

– Päihdehuollon kattavuus ei ole riittävä. Kun henkilö osoittaa motivaatiota hoitoon, hoidon tarpeen arviointi voi kestää, jolloin motivaatio putoaa. Tämä on se suurin pullonkaula, Kailanto sanoo.

Naloksoni laajempaan käyttöön

Suurin osa huumekuolemista Suomessa on tapaturmaisia myrkytyskuolemia. Tyypillinen tapaus on tilanne, jossa ihminen kuolee lääkeopioidien, alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden yhdistelmäkäyttöön.

Tällä hetkellä päihdetyöntekijät reagoivat yliannostukseen soittamalla hätäkeskukseen. Robert Kosken työryhmä on ollut tällaisessa tilanteessa useasti. Naloksonin laajemmasta käyttöönotosta on puhuttu jo pitkään.

Kosken mukaan isoissa kaupungeissa ambulanssin saa paikalle melko nopeasti. Ongelmana on, että moni päihderiippuvainen jättää soittamatta hätäkeskukseen rikosseuraamusten pelossa.

– Huumekäryn pelko voi johtaa jopa kuolemaan, kun apua ei soitetakaan. Huumeidenkäytön rangaistavuuden hyödyt ja haitat on ajankohtainen keskusteluaihe edelleen, Koski sanoo.

Käyttöhuoneet yleisiä Euroopassa

THL:n esityslistalla on myös huumeiden käyttöhuoneiden kokeilu. Maailmalta on saatu positiivisia kokemuksia valvottujen käyttöhuoneiden hyödyistä. Käyttöhuoneita on monissa Euroopan maissa, minkä lisäksi muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa.