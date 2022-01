Sotilasasiantuntija pitää Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisharjoituksia poikkeuksellisina: "Ensimmäistä kertaa näin suuri joukko harjoittelee yhdessä"

– Venäjä on halunnut sitoa Valko-Venäjän paljon lähemmäksi itseään kuin Valko-Venäjä on hyväksynyt tähän mennessä. Nyt näyttää siltä, että tapahtumat, joita on nähty viime vuosina Valko-Venäjällä, ovat tehneet sen, että oikeastaan länsikin on jo antanut Valko-Venäjän mennä.