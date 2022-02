Huippunopea valokuitu on vedetty tontille, mutta taloon tarjotaan 5G-mobiilinettiä – Yle selvitti satojen miljoonien eurojen sijoituksen kohtaloa

Valo on nopea, valokuitu on paras. Etenkin haja-asutusalueille kuituverkkoja on myyty vuosia ylivertaisen nopeana.

Tämä varmistuu Ylen kyselyssä suurimmille operaattoreille ja Kuntaliitolle. Mobiilinetin kasvu on ollut nopeaa ja se herättää kysymyksiä, mitä valokuituprojekteille tapahtuu jatkossa. Moni niistä on riippuvainen juuri asiakkaiden kiinnostuksesta.

Noussut suosituimmaksi

Elisan liiketoimintajohtaja Juha Laukkanen sanoo, että 5G on tällä hetkellä selkeästi suosituin tuote. Se on nyt monen kodin kiinteä ja ensisijainen nettiyhteys. Laukkasen mukaan hinta näyttelee valinnassa isoa osaa. Kiinteä valokuituyhteys voi myös jäädä hyödyntämättä.

Teleoperaattori Elisa kertoi kasvattaneensa viime vuonna sekä myyntiä että tulosta . Tuloksen kasvu syntyi kasvavassa määrin 5G-palveluista. Elisan mukaan jo lähes 90 prosenttia sen myymistä puhelimista on 5G-laitteita, mutta valtaosa asiakkaista on vielä yhä muissa kuin 5G-liittymissä.

Myös DNA:lla 5G-yhteyksien suosio on lisääntynyt valtavasti. Yritys on tuonut markkinoille ulkoseinään rakennetun kiinteän 5G-yhteyden ja sen omistava asiakas käytti viime vuonna 12 prosenttia enemmän dataa kuin vuonna 2020.

Etätyö vaatii nopeaa verkkoa

Suomalaisten datamäärän kasvuun ja sitä kautta nopeampien yhteyksien tarvitsemiseen on kolme selkeää syytä. Yhä useampi on koronapandemian takia etätöissä, television katselu on siirtynyt netin suoratoistopalveluihin ja nettipelaamisen suosio on kasvanut.