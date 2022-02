"Teho-osastoilla jouduttu miettimään päivittäin, mitä pystytään tekemään" – kysyimme asiantuntijoilta, miten sairaalat kestävät tulevat pandemiat

Suomalaisten arkielämään iskevillä koronarajoituksilla on pyritty kohta kahden vuoden ajan suojaamaan sairaanhoidon ja etenkin tehohoidon kantokykyä.

Suomen terveydenhuollon kapasiteetti on kuitenkin vaikuttanut natisevan liitoksissaan, vaikka koronan vuoksi samanaikaisesti tehohoitoon joutuneiden potilaiden määrä on pyörinyt kymmenissä, ei sadoissa. Maanantain tietojen mukaan teho-osastoilla oli koko maassa 38 koronapositiivista potilasta.

Viime aikoina on entistä enemmän kuultu vaatimuksia siitä, että sairaalakapasiteetin pitäisi kestää paremmin koronapotilaiden määrä, jotta laajoihin, kaikkien elämään vaikuttaviin rajoituksiin ei tarvitsisi turvautua.

Suomen terveysmenot yli OECD-maiden keskiarvon, mutta alle Ruotsin, Norjan ja Tanskan

Ennen koronapandemiaa vuonna 2019, siis normaalitilanteessa, Suomi käytti terveysmenoihin runsaat yhdeksän prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä on hieman OECD-maiden keskiarvon yläpuolella. Suomen terveysmenot olivat kuitenkin alle esimerkiksi Tanskan, Ruotsin ja Norjan.

Eroa selittää Rissasen mukaan ainakin osittain se, että hoitajien palkkataso on muissa Pohjoismaissa korkeampi kuin Suomessa.

Hoitajia on Suomessa hänen mukaansa hiukan vähemmän muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Koronapandemia on lisännyt monissa maissa terveysmenojen osuutta bruttokansantuotteesta, sillä useissa maissa pandemia on pienentänyt bruttokansantuotetta ja lisännyt terveysmenoja.

– Ei voi olla niin, että jos normaalitilanteesta hiukankin poiketaan, niin heti koko hoitoketju on tukossa. Sen verran pitäisi olla reserviä, että selviydytään myös yllättävistä kuormitushuipuista, hän sanoo.

Suurin ongelma on Valtosen mukaan hoitajien matala palkkataso, joka vie alan houkuttelevuutta.

Tehohoidon kantokyky on ollut koetuksella

Niin sanottuja raskaan tehohoidon paikkoja on Suomessa noin 250. Niissä hoidetaan vakavimmin sairastuneet koronapotilaat.

– Tämä tarkoittaa noin viittä paikkaa 100 000 asukasta kohden. Se on vähemmän kuin EU:n keskiarvo, Mika Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan Suomessa on ylitetty pandemian aikana tehohoidossa useita kertoja kriittisenä pidetty 50 koronapotilaan raja.

– Tehohoidossa on jouduttu oikeastaan päivittäin miettimään, mitä pystytään tekemään ja kuinka paljon paikkoja on vapaana. Se on johtanut toistuviin suurten leikkausten siirtoihin, hän sanoo.