Säännöllinenkään liikunta ei ehkäise laskimotukoksia, jos istuu liian kauan paikoillaan, kertoo tuore tutkimus

Myöskään liikunnan harrastamisen määrä ei vaikuttanut siihen, kuinka suuri laskimotukoksen riski on. Tutkimuksen perusteella näyttääkin siltä, että säännöllinenkään liikunta ei täysin ehkäise laskimotukoksia, jos liikuntasuorituksen jälkeen asettuu moneksi tunniksi sohvalle makoilemaan.

– Jos käy kerran päivässä vaikka puoli tuntia liikkumassa, se ei korvaa paikoillaan olon aiheuttamaa riskiä, jos kaikki muu tekeminen on passiivista, sanoo meta-analyysia tekemässä ollut Itä-Suomen yliopiston sisätautien professori Jari Laukkanen .

Laskimotukoksia eli laskimoveritulppia syntyy tyypillisesti alaraajojen syviin laskimoihin. Laskimot kuljettavat verta ääreisverenkierrosta takaisin sydämeen. Jos keho on paikoillaan, veri ei pääse liikkumaan laskimoissa ja voi alkaa hyytyä.

European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä julkaistu tutkimus on meta-analyysi, jossa on koottu yhteen kolmen eri seurantatutkimuksen tuloksia. Tutkimuksissa oli yhteensä yli 131 000 osallistujaa Yhdysvalloista ja Japanista. Osallistujat olivat pääosin keski-ikäisiä.