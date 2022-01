Valtterin sotkuja siivonnut lumiaurakuski sai kadun asukkaalta eväät kiitokseksi – näin lunta kauhottiin eri puolilla Suomea

Vincent Martinsenin pyöräkuormaajan ratti pyörii vinhaa vauhtia. On maanantaiaamu, ja Kotkan kiinteistöpalvelun konekuskien vastaava siivoilee Valtterin sotkuja. Niin tekee moni muukin.

Kotkan keskustassa merituuli muotoili kiinteistöjen pihoille jopa metrin korkuisia lumidyynejä. Kotkan kiinteistöpalvelulla on noin 300 työkohdetta.

Järeällä pyöräkuormaajalla ei kannata käyttää aikaa autojen väistelyyn, koska muuten lumesta ei pääsisi koskaan eroon. Joku antaa autonsa torven laulaa, mutta Martinsen on tottunut siihen. Mielipiteitä riittää, ja usein ne ovat kielteisiä.

– Se jotenkin vain kuuluu asiaan. Ajattelemme, että jos asiakkaista ei kuulu mitään, niin silloin he ovat tyytyväisiä.

Aurakuski sai evässämpylän Riihimäellä

Kuten joka vuosi lumiseen aikaan, myös tänä vuonna keskustelu lumiauroista on käynyt sosiaalisessa mediassa kiivaana.

Somepäivityksen perusteella Riihimäellä toinenkin aurakuski sai voileivän kiitolliselta asukkaalta reittinsä varrella. Maanantaihin mennessä yli 1 100 riihimäkeläistä on peukuttanut Facebookissa Annulii Koposen kiitoksia auraajille.

Käsivoimin ja järeämmin asein

– Saihan siinä vähän huiskia! Lumisateen jälkeen täällä on joka tontilla ukko tai rouva pyörimässä, ja kyllähän tämä on loppujen lopuksi kivaa hommaa ja hyvää vaihtelua. Muuten olisi tullut köllittyä sohvalla.

Lappeenrannan Kesämäessä taas ahkeroi Juho Karjalainen . Hän on tehnyt lumitöitä pihallaan pitkin viikonloppua ja kasannut pihalle lunta liukumäkeä varten.

Karjalaisen perheen lapset saavat täksi talveksi lumiliukumäen. Isä Juho Karjalainen on jo saanut Valtterin lumista sille hyvän pohjan.

Lappeenrannan tiemestari Jouko Niskanen ennustelee, että kaupungin katujen auraukset on tiistaiaamuna tehty. Sen jälkeen alkaa lumitilojen putsaus ajamalla, linkoamalla tai kauhomalla.

– Sitä lunta on nyt joka puolella, ja se on aika haastavaa. Esimerkiksi näkyvyydet alkavat mennä monessa paikassa. Niitä lähdetään ensi tilassa hoitamaan, Niskanen kertoo.

Kiinteistöhuolto Reijuksen toimitusjohtaja Tero Suoreijus kertoo, että kiinteistöjen hoidossa on kaksi haastetta, jotka lumi tuo.

– Lumi ei meinaa mahtua mihinkään. Toinen asia on parkkipaikoilla autojen välit. Niitä ei voi puhdistaa ja tulee polanteita ja ehkä liukkauttakin.

– Olin sunnuntaina itsekin 12 tuntia koneen puikoissa. Se on mukavaa vaihtelua, siitä ei pääse mihinkään. Kuka tietää, ehkä ensi tai sitä seuraavana yönä lähden uudestaan!

200 000 euroa ja yli 20 000 kuormaa

Tillgrenin mukaan liikenteessä on ollut 65 aurausyksikköä, ja lisäksi käsivoimin esimerkiksi bussipysäkkejä on puhdistanut parikymmentä ihmistä.

Valtterin kaltaisella lumimyräkällä on Jyväskylässä kuusinumeroinen hintalappu.

Myös Tampereella urakka on ollut melkoinen, ja reissuja lumenkaatopaikoille on tehty tiuhaan. Tänä talvena lunta on kolmeen alueen keskukseen tähän mennessä kuormattu jo 6 000 lastillista.