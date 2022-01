Vakuutusyhtiö Pohjantähti saattaa irtisanoa jopa 10 prosenttia työntekijöistään

Hämeenlinnassa pääkonttoriaan pitävä Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö uudistaa liiketoimintaansa vastatakseen korona-ajan vauhdittamaan muutokseen asiakaskäyttäytymisessä. Pohjantähdellä on noin 20 konttoria eri puolilla Suomea.

– Jos konttorissa on yhden tai kahden asiakkaan tapaaminen per päivä, niin puhelin- ja verkkopalveluissa on päivittäin jopa 600 asiakaskontaktia, kuvailee Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen muuttunutta asiakaskäyttäytymistä.