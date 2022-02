Sanna Marin tviittasi, että etäopetussuositus päättyy nyt, mutta opiskelijoiden pitää jatkaa etänä vielä pitkään – tässä kirjavat perustelut

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu aikovat jatkaa pääsääntöistä etäopetusta maaliskuun 6. päivään saakka eli 3. periodin loppuun.

"Opettajat suunnittelevat opetuksen koko periodille. On aika hankalaa vaihtaa kesken. Tämä on kokonaisuuden kannalta helpompaa.

Meillähän on toki lähiopetusta pienryhmissä, massaluennoilla on se henkilörajoitus."

Ymmärrän sen näkemyksen hyvin, että lähiopetukseen kaivataan, mutta tähän yhteisöön kuuluu 26 000 ihmistä, ja he tekevät tietysti myös omia suunnitelmiaan. Nopeat muutokset ovat aika hankalia. Me emme voi viikoittain ajatella, miten tehdään."

Jyväskylän yliopistossa aletaan 1. helmikuuta lähtien siirtyä asteittain lähiopetukseen.

Kun opetushenkilöstö on tehnyt suunnitelmat etäopetuksesta, esimerkiksi tilavaraukset eivät muutu toiseen suuntaan niin helposti. Jos oletus on, että ollaan etäopetuksessa, se on aikamoinen kompleksinen kokonaisuus, että miten tiloja varataan. On monesti helpompaa muuttaa opetusta Zoomiin tai Teamsiin nopeasti."