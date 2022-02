Vastaavalta päätoimittajalta: Moniäänisyys ei ole kovaäänisyyttä

Monimuotoisuus on nykyajan sana. Se on myös yhteiskunnallinen ja poliittinenkin sana, kuten monet muutkin tämän ajan sanat. Esimerkiksi puhuttaessa luonnosta, kulttuurista tai maahanmuutosta, monimuotoisuus synnyttää välillä kiivaita merkityksiä.

Strategiassamme on vaativia lauseita.

Yleisradion tehtävä on tavoittaa ja palvella kaikkia suomalaisia. Lisätä ymmärrystä toisistamme ja maailmasta. Näyttää monipuolisempi kuva Suomesta ja maailmasta.Ylen on oltava eri tavoin elävien ja ajattelevien luottamuksen arvoinen.

Jo vuosia olemme mitanneet naisten ja miesten esiintymistä uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisällöissä. Naisten osuus haastateltavista on noussut viidessä vuodessa 35 prosentista noin 45 prosenttiin .

Brutaalitasa-arvoa? Kyllä. Mutta on mittaaminen myös parantanut journalismia. Kun toimituksissa mietitään hetki sopivaa kommentoijaa, ensimmäiseksi mieleen tulevan sijaan löytyykin huomattavasti tuoreempi henkilö – sukupuolesta riippumatta.

Yle urheilu on tehnyt omaa tasa-arvotyötään jo pitkään. Väitän, että Yle urheilun ansiosta naisten urheilu näyttää julkisuudessa nyt aivan toiselta kuin kymmenen vuotta sitten. Ainahan suomalainen naiskeihäänheittäjä ja -hiihtäjä on menestyksen hetkellä näkynyt siinä kuin mieskin, mutta nyt näkyy ja kuuluu myös naisurheilun monipuolisuus ja naisten ääni aivan eri tavalla. Koko urheilusta välittyy rikkaampi kuva.

Olemme kouluttautuneet , kuunnelleet erilaisia ryhmiä, kokeilleet. Termi on välillä saippuaa, kun sen laaja ymmärtäminen supistuu helposti vaikkapa diversiteetin pohdinnaksi. Silti monimuotoisuuden miettiminen ja toteuttaminen on journalismin ydintä ja tämän vuoden keskeinen teemamme.

Tämä on selkeämpää pohdintaa, vaikka nykyaika ei tee sitäkään helpoksi. Moni luulee, että moniäänisyys on samaa kuin kovaäänisyys ja oletus siitä, että minun tunteestani ja mielipiteestäni on tehtävä yhteiskunnan laki.