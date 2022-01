Elli Asikainen, 83, pelastui täpärästi uveavannolta – nosti märissä vaatteissakin pilkkikisan voittokalat

Yksi pilkkijöistä oli 83-vuotias Elli Asikainen , jonka pilkkiura hakee lähes vertaistaan. Pilkintäharrastus on kestänyt yli 60 vuotta.

Alusvaatteet säilyivät kuivina

– On siitä puhuttu, että uveavantoja on normaalia enemmän, mutta paksun lumikerroksen alta niitä on vaikea huomata.