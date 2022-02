Syvällä uinut laivamatkailu elpyy, vaikka ihmiset ovat yhä varovaisia – tutkija: "Lähiristeilyt kuuluvat koronan jälkeisen ajan voittajiin"

Suomi on avautumassa kovaa vauhtia koronarajoitusten jälkeen. Matkailun odotetaan virkistyvän samaan tahtiin muun elämän kanssa.

Risteilymatkustus on kärsinyt monen alan tapaan koronarajoituksista.

Erikoistutkija Tapio Karvosen mukaan varovaisuutta on yhä ilmassa. Hän työskentelee Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa ja seuraa tiiviisti alaa.

Erikoistutkija Tapio Karvonen seuraa tarkasti risteilymatkustamisen trendejä. Nyt on matkailun vilkastumista luvassa.

– Lähiristeilyt kuuluvat koronan jälkeisen ajan voittajiin. Niille on helpompaa ja turvallisempaa lähteä jonkinasteisen epävarmuuden jatkuessakin. Niillä ei tarvitse jännittää mahdollista jumiin jäämistä kaukaisempaan kohteeseen tai lentojen äkillisiä perumisia. Myös erilaiset koronapassi- tai testivaatimukset ovat yksinkertaisemmat verrattuna vaikkapa moniin Keski-Euroopan maihin.

– Koronan jälkeenkin lähimatkailu on trendikästä ympäristönäkökulmasta ja yhä useammat alkavat välttää lentämistä, sanoo Tapio Karvonen.

Uusien laivojen suosio hyödyksi koko alalle

Viking Linen viime vuosien suurin investointi on ollut uuden matkustaja-aluksen, M/S Viking Gloryn, rakennuttaminen Kiinassa. Tilauksen arvo on 225 miljoonaa euroa.

Jan Hanses on kertonut aiemmin Ylelle, että päätös rakentaa laiva Kiinassa on ollut oikea, vaikka koronapandemiakin on viivästyttänyt aluksen rakentamista. Tilaaminen Suomesta olisi maksanut lähes sata miljoonaa euroa enemmän kuin Kiinasta tilaaminen.